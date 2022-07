Tři tisíce měsíčně stranou? Stačí se zbavit zlozvyků

Mnozí lidé žijí prakticky nadoraz, resp. od výplaty k výplatě. O tom, že by si pravidelně dávali nějaké peníze stranou, se jim může jen zdát. Přitom některým z nich by stačilo omezit různé zlozvyky nebo zbytečné výdaje, například za cigarety či alkohol, a rázem by člověku v rozpočtu zbylo v průměru více než 3000 korun měsíčně. Vyplývá to ze struktury aktuálního spotřebního koše, který zveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ).