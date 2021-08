Třetina Čechů má nižší příjem než před pandemií

I tak ale sedm z deseti Čechů nemá obavy ze ztráty zaměstnání, přičemž čtvrtina se o práci rozhodně nebojí. Další pětina (22 procent) se ztráty práce obává, devět ze stovky oslovených o ni v důsledku pandemie již přišlo (v roce 2020 to bylo sedm procent).

Každý čtvrtý by bez mzdy vydržel dva až tři měsíce, každý šestý až sedmý by výpadek přečkalo jeden měsíc. Čtvrtina lidí by ale nevydržela ani jeden měsíc. Obdobně tomu bylo i v roce 2020.