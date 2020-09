Stavební spořitelny sjednocují úročení vkladů, rozhodovat budou akce

Poplatek za uzavření smlouvy představuje jednou procento z cílové částky. Některé stavební spořitelny za určitých podmínek i mimo své časově omezené akce tento poplatek nepožadují. Například Modrá pyramida nulovým poplatkem zvýhodňuje mladé klienty do 26 let (cílová částka do 150 tisíc korun), ale i ty starší 55 let (cílová částka do 200 tisíc korun). Mladým do 24 let i starším 55 let neúčtuje poplatek za sjednání ani Moneta stavební spořitelna, týká se tocílových částek 200 tisíc nebo 500 tisíc korun.