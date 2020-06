Smlouva přes telefon zavání průšvihem

„Proškolený operátor či operátorka se sympatickým hlasem používá takzvanou metodu získávání ano, kdy po sérii jednoduchých otázek mnohdy z nepozornosti odsouhlasíte uzavření nové smlouvy o dodávkách energií zpravidla na dobu určitou. Protože zákon nevyžaduje, aby tato smlouva byla písemná, je uzavření přes telefon možné,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, která právě před vyslovením slůvka „ano” do telefonu již delší dobu varuje.

Pokud se do podobné situace dostanete, máte možnost se bránit. Stačí uznat, že jste smlouvu, i když nechtěně, uzavřeli a zrušit ji tzv. odstoupením či výpovědí.

Jak odborníci z dTestu upozorňují, odstoupit od smlouvy sjednané po telefonu lze do 14 dní od jejího uzavření, smlouva se pak ruší od samého počátku, tedy jako by nikdy neexistovala.

Finanční poradna: Co je třeba si ohlídat při změně dodavatele energií

V případě, že tuto lhůtu nestihnete, můžete smlouvu vypovědět až do 15 dnů po zahájení dodávek energií novým dodavatelem. Nicméně je třeba počítat s tím, že ještě musí uběhnout 15denní výpovědní doba, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dodavateli. Vy zároveň budete muset zaplatit spotřebované energie, pokud již došlo k jejich odběru.

Energetický zákon nepřipouští jakékoliv sankce, které by dodavatel za odstoupení od smlouvy či její výpověď po zákazníkovi požadoval. To je i důvodem, proč si někteří zástupci dodavatelů, mnohdy označovaní jako energetičtí šmejdi, vymysleli fintu.

Ta spočívá v tom, že zákazník neuzavírá přímo smlouvu o dodávkách energií, nýbrž souhlasí s přihláškou do aukce pořádané někým jiným, než je dodavatel energií. A jakmile si vše rozmyslí, je mu naúčtována vysoká smluvní pokuta. Tuto situaci by však mohla pomoci vyřešit novela energetického zákona.

„Návrh novely zákona schválila na začátku nouzového stavu vláda, uvidíme však, v jaké podobě bude nakonec přijat a do jaké míry posílí práva českých spotřebitelů,“ doplnila Hekšová.

dTest upozorňuje i na to, že si můžete telefonický rozhovor s operátorem dodavatele energií nahrát, případně si můžete nahrávku od něj vyžádat.

Někteří dodavatelé, a to i velké společnosti, lákají své zákazníky na ceny uváděné bez DPH. To může být pro spoustu lidí matoucí, protože i mnozí z nich dříve uváděli ceny včetně 21procentní daně, a to jak ve vyúčtování, tak i v obchodních

nabídkách.