Průzkum: Češi mají úspory nejčastěji na běžném účtu

Postoj české populace k zhodnocování financí se v průběhu posledních let nijak zvlášť nemění. Jak ukázal průzkum agentury STEM/MARK pro společnost KRUK, má celkem 58 procent lidí své úspory na běžném účtu, v letech 2018 a 2019 to bylo 60 procent.

Nezměnila se ani míra využívání spořicích účtů a termínovaných vkladů v posledních třech letech. Podle výsledků průzkumu ukládá peníze na tyto dva produkty 47 procent lidí, v roce 2019 to bylo 46 procent a v roce 2018 pak 40 procent. Doma do obálky si strká peníze 15 procent lidí, v předchozích šetřeních v letech 2018 a 2019 to bylo 18 procent lidí.