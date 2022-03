Přivyděláváte si při důchodu? Požádejte o jeho zvýšení

„Při přepočítání starobního důchodu se hodnotí odpracované kalendářní dny, ale nezapočítávají se doby zejména neplaceného volna, neomluvené nepřítomnosti v práci, dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Žádost o přepočet důchodu lze podat až pět let zpětně

„Tyto limity se počítají pro každou dohodu zvlášť, pokud by měl starobní důchodce např. uzavřené dvě dohody o provedení práce a v každé z nich by si vydělal měsíčně pod 10 tisíc korun, i když součet by byl nad 10 tisíc korun, tak za něj zaměstnavatel sociální pojištění neodvede a žádné započitatelné dny nevzniknou,“ upozornila Hekšová.