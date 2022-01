Přehledně: Jak žádat o příspěvek na bydlení

Podmínkou je, že domácnosti nestačí 30 procent jejích příjmů na pokrytí nákladů na bydlení. V Praze je to 35 procent. Posuzují se přitom příjmy všech osob obývajících tuto domácnost.

Do nákladů na bydlení se řadí nejen nájem, ale třeba i energie, voda či platby za služby typu svoz odpadu. Týká se to jak bytů a domů v nájemním či osobním vlastnictví, tak nově i celých bytů obývaných na základě podnájemní smlouvy. Letos na příspěvek mají nárok i lidé s trvalým bydlištěm v rekreačních objektech, tedy například v chatách.

Výši příspěvku a to, zda na něj má domácnost nárok, lze nově orientačně zjistit na kalkulačce, kterou na webu energetickyprispevek.cz zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostat se na něj lze i ze stránek MPSV kliknutím na odkaz Pomoc při růstu cen energií. Na následné stránce se pak myší označí položka Vyplňte orientační kalkulačku.

Do ní se pak vloží údaje o počtu osob žijících v domácnosti, údaje o formě bydlení, tedy zda jde třeba o nájem nebo vlastní obydlí, poštovní směrovací číslo obce, kde se byt nachází, a průměrné měsíční náklady za předchozí čtvrtletí.

Třeba je uvést i čistý příjem všech členů domácnosti v předchozím čtvrtletí. To se ale netýká nezaopatřených studujících dětí, které chodí třeba na brigádu. Pokud nemáte přístup k internetu, o propočítání požádejte v pobočce úřadu práce nebo na lince 950 180 070. Totéž je možné podniknout, pokud si nejste jisti.

Podat žádost o příspěvek na bydlení je možné v místní pobočce úřadu práce, kde by měli mít k dispozici i formulář. Ten je možné stáhnout také z webu Úřadu práce kliknutím na horní záložku Formuláře. Otevře se rozcestník s formuláři, kde se myší označí položka Státní sociální podpora. Po rozbalení seznamu je pak třeba kliknout na Žádost o příspěvek na bydlení.

Na následující stránce si ji lze stáhnout a vytisknout. Vytisknout si lze i formuláře pro přílohy. Žádost je možné podat i online, třeba přes tuto stránku, a to jak s přílohami, tak bez nich. Požádat o příspěvek lze také přes web energetickyprispevek.cz . Žádat je možné až tři měsíce zpětně. Počítejte s tím, že vyřízení žádosti může trvat až třicet dnů.

Základní formulář obsahuje čtyři stránky s informacemi o žadateli a o osobách, které s ním obývají byt nebo rodinný dům. K žádosti je nutné doložit pro všechny uvedené osoby průkaz totožnosti, u dětí do patnácti let pak rodný list. Také je třeba uvést, jakým způsobem chce člověk peníze dostávat, a to včetně případného čísla účtu.