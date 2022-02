Práci doma využijí hlavně telekomunikace

Ne všechny firmy k možnosti pracovat z domova ale přistoupily vstřícně. Například velké podniky práci na dálku umožnily téměř všechny, u malých to bylo jen něco přes polovinu. Celkově se ale týkala menší části zaměstnanců. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) zveřejněných v oborovém časopisu Statistika a my.