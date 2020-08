Podpojištění hrozí už po pár letech, smlouvy pravidelně aktualizujte

Do situace, kdy bude váš majetek pojištěný na nižší hodnotu, než je skutečná, se můžete dostat velmi snadno. Stačí například dát domu novou fasádu či střechu, zrekonstruovat v bytě koupelnu či třeba kuchyň, a svůj majetek tak rázem navýšíte i o desítky až stovky tisíc korun.

Své zkušenosti s podpojištěním má i pětatřicetiletý Karel, který zdědil po babičce dům na venkově z roku 1950. Babička ho měla pojištěný na 1,8 milionu korun a na stejnou částku ho pojistil i Karel. Během pěti let postupně zrenovoval střechu a fasádu, vyměnil dřevěná okna za plastová, dům vybavil podlahou s integrovaným vytápěním a přistavěl garáž. Všechny úpravy vyšly na 1,2 milionu korun a hodnota nemovitosti tak stoupla na tři miliony korun, o čemž ale neinformoval pojišťovnu a nezvýšil si tak pojistné krytí.

Rozhodně se tedy vyplatí pravidelně aktualizovat pojistné smlouvy, a to zejména v souvislosti s většími zásahy a rekonstrukcemi. I v případě, že se do žádné větší úpravy nepustíte, projít svou smlouvu s pojišťovnou byste měli minimálně jednou za čtyři až pět let, upozorňují odborníci.