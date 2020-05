Pandemie změnila pracovní trh

„Požadavky uchazečů o zaměstnání byly před krizí v některých oblastech vyšroubované do nesmyslné výše. Měli jsme se dobře a chtěli jsme stále víc. Firmy se předháněly v benefitech, aby byly pro kandidáty atraktivní. Trh práce se nyní zklidní a bude víc prostoru pro diskusi, zda to, co kandidát může nabídnout, odpovídá tomu, co firma potřebuje. Obě strany budou hledat dlouhodobější spolupráci,“ uvedla hlavní personalistka společnosti Samsung Electronic Jana Riebová.