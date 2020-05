Občasnou kancelář doma by uvítala většina lidí

Podle ankety by 82 procent lidí po zažehnání krize chtělo i nadále pracovat alespoň jeden den v týdnu z domu. Z těch, kteří před krizí z domova nikdy nepracovali, by chtělo v budoucnu pracovat na dálku alespoň jeden den v týdnu 71 procent.

Větší část týdne by ale lidé přece jen trávili na pracovištích, mimo jiné kvůli snazší spolupráci s kolegy. Celkem 49 procent respondentů uvedlo, že by chtělo pracovat průměrně jeden až dva dny v týdnu na dálku, zatímco 32 procent by chtělo pracovat tři nebo více dní v týdnu na dálku a 19 procent by chtělo pracovat vzdáleně po dobu kratší než jeden den v týdnu.