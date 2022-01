Největší pomoc od státu si zaslouží samoživitelky a mladé rodiny, soudí Češi

Samoživitelky, ale i mladé rodiny to nemají lehké v jakékoliv době, ovšem v té současné zvlášť. A především na tyto dvě skupiny by měla směřovat pomoc státu a společnosti, myslí si více než polovina Čechů. Na druhou stranu si ale podle nich nejmenší pomoc zaslouží zaměstnanci neziskovek. Přitom bez jejich asistence by se lidé v problémech neobešli a na pomoc státu by vůbec nedosáhli.