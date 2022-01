Mladí si vlastní bydlení hned tak nepořídí

Odborníci proto odhadují, že věk žadatelů o hypotéku v následujících letech poroste. Podle Václava Šimka ze společnosti Freedom Financial Services se podíl mladších kupujících zjevně zmenšuje a průměrný věk klientů kupujících nemovitosti roste.

„Od okamžiku omezování 100% hypoték řešíme stále častěji financování generací ve věku 35 až 50 let. Dostatečná bonita a často již plně nebo z větší části splacený byt jim umožňuje investovat do většího komfortu lepšího bydlení, často rodinného domu,“ uvedl Šimek.

Hypotéky až na padesát let? ČNB proti

Hypotéky až na padesát let? ČNB proti Finance

Jak dále dodal, množí se i případy, kdy na chybějící vlastní prostředky mladých klientů přispívají nebo částečně půjčují rodiče. Například jim poskytují vlastní nemovitosti jako dodatečné zástavy. „Nejsou ale výjimkou ani případy, kdy si rodiče půjčí na investice do bydlení jejich dětí.“

Odborníci z makléřské společnosti Gepard Finance zatím výrazně rostoucí věk žadatelů o hypotéku nepotvrzují, nicméně dle vyjádření Davida Eima se průměrný věk žadatelů v roce 2021 mírně přehoupl přes 36 let.

Také změna životního stylu mladších ročníků nahrává tomu, že věk zájemců o vlastní bydlení roste. Mladí lidé se příliš nehrnou do zakládání rodin, bohatě jim proto stačí bydlení v pronájmu či dokonce u rodičů. Vlastní bydlení proto řeší mnohem později, než tomu bylo u generací jejich rodičů či prarodičů.

„Průměrný věk žadatelů o hypotéku nicméně stále koresponduje s věkovým limitem 36 let pro uplatnění mírnějších limitů DTI, DSTI a LTV platných od dubna příštího roku. Většina žadatelů tak dosáhne na příznivější podmínky pro mladé a v případě manželů či registrovaných partnerů stačí, aby se jen jeden z nich vešel do věkového limitu 36 let,“ připomněl Eim s tím, že v kontextu aktuálních cen je ale požadavek mít naspořeno deset procent hodnoty nemovitosti i tak značně omezující.

Dalším trendem, který může mít vliv na rostoucí věk nakupujících, jsou investiční nemovitosti. Podle Daniela Kotuly ze společnosti FérMakléři.cz přibylo v poslední době investorů, kteří ukládají volné prostředky do nemovitosti. Jejich věk se pohybuje většinou od 35 do 65 let.