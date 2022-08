Lidem s končící fixací vyskočí ceny energií až čtyřnásobně

Konec fixace se podle mluvčího innogy Martina Chalupského týká do konce roku asi poloviny zákazníků firmy. U ČEZ to podle mluvčího Romana Gazdíka bude asi deset procent zákazníků.

K dosažení konečné ceny je ještě potřeba připočíst v případě plynu stálé měsíční platby, které se ale liší podle distribuční oblasti, ve které zákazníci komoditu odebírají. U elektřiny je to rovněž stálá platba a také platba podle velikosti jističe.

Domácnosti, které plynem vaří a ohřívají vodu a spotřebují ročně 1800 kubíků, platily při fixacích z let 2019 až 2020 dvacet až 25 tisíc korun ročně. Po konci této fixace je čeká útrata mezi 70 a 85 tisíci korun ročně.

Třeba u innogy ten, komu končí tříletá fixace tarifu Optimal a bude chtít fixovat znovu, zaplatí s touto spotřebou ročně místo 25 119 Kč už 70 832 Kč. To je nárůst o více než 280 procent.

Lidi žijící v domě a využívající plyn k vaření, ohřevu vody a topení, nově vyjde plyn na více než 100 tisíc korun ročně. U končících fixací platili typicky mezi 32 a 41 tisíci, nyní to bude 102 až 140 tisíc ročně.

Třeba u E.ON to s tarifem Variant Pro 24 na dva roky od roku 2020 bylo 32 599 Kč, nyní ale podle ceníku E.ON Komplet Pro je to 124 531 Kč. Představuje to nárůst ceny o 382 procent.