Kvůli prodloužení vyúčtování za vodu a teplo si musí někde na přeplatky počkat

V minulých letech bylo běžné, že vyúčtování služeb a spotřebovaného tepla a vody lidé dostávali nejpozději v průběhu dubna, finanční vypořádání pak do čtyř měsíců od doručení vyúčtování. Určuje to zákon č. 67/2013 Sb., který říká, že poskytovatel služeb je povinen doručit jejich příjemci vyúčtování nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Tím je v naprosté většině případů kalendářní rok.