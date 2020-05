Koronavirus oslabil chuť k podnikání

Pouhých 18 procent Čechů v porovnání s téměř 32 procenty v okolních zemích v současnosti zvažuje možnost, že by vyměnili jistotu zaměstnaneckého poměru za podnikatelskou dráhu.

„Rok 2019 byl rokem, kdy firmy výrazně pečovaly o své zaměstnance, posilovaly svoji značku zaměstnavatele a snažily se zlepšit vnitropodnikovou komunikaci. Tato péče nyní nachází odraz ve vysoké míře spokojenosti. Samozřejmě na to má vliv i nejistota z budoucnosti a pozvolný růst nezaměstnanosti,“ uvedla Alžběta Honsová ze společnosti Randstad.

Aktuální průzkum přinesl ještě jedno zajímavé zjištění. Více než polovina (53 procent) zaměstnanců se domnívá, že budou muset odložit svůj odchod do důchodu, protože nemají dostatek důchodových úspor.

Častou formou náboru je tzv. try & hire (vyzkoušej a najmi), kdy lidé jsou nejprve zaměstnáni prostřednictvím agentury a teprve poté, co se osvědčí, jsou převedeni do kmenového stavu.