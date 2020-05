Kdo na zrušení daně z nabytí nemovitosti vydělá a kdo ne

Co dosud platí



Daň z nabytí nemovitých věcí byla zavedena v roce 1993 jako daň z převodu nemovitostí. Uhradit ji musel prodávající, kupující se stal ručitelem. Mnozí prodávající tak výši daně zohledňovali v prodejní ceně nemovitosti.

„V době, kdy daň z nabytí platil prodávající, se částka daně zohledňovala a byla součástí prodejní ceny. Není to úplně tak, že by se k prodejní ceně automaticky připočítala daň, ale počítalo se s tím, že část prodejní ceny patří státu," uvedl pro Novinky Pavel Hassman ze společnosti RE/MAX 4You.

Když prodávající daň nezaplatil, kupující se dostal do situace, kdy daň zaplatil dvakrát, jednou v prodejní ceně, podruhé jako odvod státu.

Daň z nabytí činí čtyři procenta z tzv. nabývací hodnoty , kterou lze případně snížit o uznatelný výdaj (např. náklady za znalecký posudek).

, kterou lze případně snížit o uznatelný výdaj (např. náklady za znalecký posudek). Podat přiznání k dani a uhradit ji je nutné do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Daň nemuseli například platit lidé, kteří si jako první majitelé pořídili byt v novostavbě.

Od základu daně je možné odečíst úroky zaplacené za úvěry na bydlení (hypotéky, úvěry od stavebních spořitelen), které poskytly pouze banky až do výše 300 tisíc korun ročně.