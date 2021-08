K vyřízení na úřadu stačí internet

Nejvíce lidí se na státní portály přihlašovalo za pomoci údajů k bankovnímu účtu. „Je to logické, neboť přístup do elektronického bankovnictví občané používají v průměru několikrát za měsíc a jedná se současně o velice rozšířenou elektronickou službu,“ uvedla mluvčí ministerstva Hana Malá.

Své zkušenosti s tímto způsobem, který začal fungovat v lednu, má například Josef z Prahy. „Letos jsem to využil při vyplňování formuláře pro sčítání lidu a při podání daňového přiznání,“ raduje se. Menší obavy prý ale měl z toho, jestli to nemůže někdo zneužít. Například tak, že by banka viděla do jeho rodinných poměrů, nebo naopak stát na jeho účet.