Jaké doklady vám mohou snížit daň

Zaměstnanci, kteří tak dosud neučinili, by ve svém vlastním zájmu měli do 15. února navštívit mzdovou účtárnu zaměstnavatele. Tento termín totiž zákon o daních z příjmů určil pro dva důležité úkony na jednom tiskopisu, které mohou zaměstnancům ušetřit na daních, aniž by se museli trápit s daňovým přiznáním. Je to podpis prohlášení k dani a žádost o roční zúčtování.