Hypotéky zlevňují, ale hůř se získávají

Hypotéky letos zlevňují, jejich sazby padají i pod dvě procenta. Čechy to láká, ale na druhou stranu podmínky pro jejich získání banky zpřísňují. Sice to nevytrubují do světa, ale ti, kteří hypotéky vyřizují, potvrzují, že banky neuznávají všechny příjmy žadatelů, vyžadují dodatečné zajišťování, které něco stojí.