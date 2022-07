Hypotéky prudce zdražují

Například měsíční splátka průměrné hypotéky na 3,5 milionu korun sjednané do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při fixaci na tři roky, splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,24 procenta činí aktuálně 23 074 korun.

„Klienti, kteří chtěli uzavřít ať už novou smlouvu, či prodloužení smlouvy na další fixační období, musí opět sáhnout hlouběji do kapsy. Například na průměrné hypotéce na 3,5 milionu korun se splatností 25 let je to o neuvěřitelných 8100 korun více při refixaci hypotéky z června 2017,“ upozornil analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.