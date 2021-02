Hypotéky ještě překvapivě zlevnily

Oproti prosinci to bylo o 1571 hypoték a celkem 4,5 miliardy méně, i tak se ale leden stal nejsilnějším prvním měsícem roku v historii, když objem sjednaných hypoték meziročně vzrostl o více než osm miliard.

„Od října do prosince jsme si mysleli, že narážíme na strop toho, co je v online poptávce po hypotékách možné. Začátek nového roku ale předčil veškerá naše očekávání, když se leden stal rekordním měsícem naší dvouleté historie,“ uvedl pro Právo Marek Kříž ze společnosti Zaloto.cz, která v prvním letošním měsíci zprostředkovala hypotéky za více než 6,2 miliardy korun. V lednu 2020 to přitom bylo jen 2,7 miliardy korun.