Hypotéky dále zdražují

„Od 1. dubna jsme u žadatelů ve věku do 36 let zrušili přirážku k úrokové sazbě při LTV 90 procent. To v praxi znamená, že si klienti ve věku do 36 let mohou vzít hypotéku s LTV do 90 procent ceny nemovitosti se stejnou úrokovou sazbou jako hypotéku s LTV do 80 procent,“ dodala za AirBank Pokorná.