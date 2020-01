Finanční poradna: Přesluhujete? O zvýšení důchodu musíte požádat

„Před čtyřmi roky jsem šla do důchodu, ale dále pokračuji v práci. Kolegyně mě upozornila, že mám nárok, aby mně kromě pravidelné valorizace důchodu byl za práci po odchodu do penze vyměřený důchod zvýšen. Nic takového jsem ale zatím nezaznamenala. Co je na této informaci pravda a na koho se obrátit, aby mi byl důchod zvýšen?” ptá se čtenářka.