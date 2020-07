Finanční poradna: Jaká jsou práva poškozených při nehodě na železnici

„Zranění mají jednoznačně nárok na odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací půjde o stovky tisíc,“ uvedl Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia.

Případná kompenzace by ovšem neodešla z účtu samotného dopravce, částku vyplatí jeho pojišťovna.

Odškodnění samo zahrnuje jak bolestné, tak i ošetřovné, cestovné, ztížení společenského uplatnění a náhradu ušlé mzdy. To vše se řídí metodikou nejvyššího soudu. Málokdo ale ví, jaká jsou v takových případech jeho práva.

„Z naší praxe víme, že asi 80 procent Čechů vůbec netuší, na co mají nárok. Není proto divu, že se většinou domohou sotva třetiny částky, která by jim náležela,“ doplnil Beck.

„Doporučujeme tento krok nepodcenit. Některé potíže, a to i vážného charakteru, se totiž mohou ukázat až se zpožděním. Jedná se o bolesti hlavy, problémy s páteří či psychická traumata, kdy se poškozený například bojí cestovat hromadnou dopravou. Bez potvrzení o nehodě, jež si člověk uschová, se hůře prokazuje spojitost s událostí, která je pro odškodnění nezbytná,“ upozornil Beck.

Důležité je také dle rad odborníků, aby si lidé následky sami zdokumentovali. Pokud to situace dovolí, je vhodné ihned mobilem nafotit jak nehodu, tak i případný rozsah svého zranění. Dokumentace místa nehody může pomoci i dalším poškozeným, kteří o kompenzaci usilují.

V každém případě je také třeba uschovat si všechny lékařské zprávy i plnou zdravotní dokumentaci. Pokud účastník nehody vyhledá lékařské vyšetření, a to i delší čas od neštěstí, měl by trvat na tom, aby doktor hledal případnou spojitost mezi jeho potížemi a nehodou. Pokud je o ní odborník přesvědčen, je třeba ji zaznamenat i do lékařské zprávy.