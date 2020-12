Finanční poradna: Jak správně reklamovat či vrátit zboží

Nejjednodušší je reklamace zboží, pokud se u něj vada projeví v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí. Podle zákona se má totiž za to, že jste zboží vadné již zakoupili, aniž by to bylo na první pohled zřejmé.

O reklamaci by měl prodávající rozhodnout nejpozději do tří pracovních dnů. „Před uplatněním práva z vadného plnění, především u dražších věcí, není na škodu si věc a její stav nafotit, popř. jinak zdokumentovat. To pro případ, kdyby např. u prodejce v rámci reklamačního řízení došlo k dalšímu poškození reklamované věci a on toto poškození nechtěl uznat,” doporučil Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.