Dovolenou v cizině si dobře pojistěte

Možnosti připojištění na cesty zásadním způsobem ovlivnila koronavirová krize. Lidé mají obavy jak z nežádoucích preventivních karantén, tak i samotného nakažení se covidem v zahraničí. Pojistný trh se proto tomu snaží přizpůsobit.

Covidové doložky by měly být samozřejmostí

„K běžnému cestovnímu pojištění, které typicky zahrnuje pojištění úrazu či nemoci, zavazadel nebo náklady na storno dovolené, nově v pojistných smlouvách přibyly i covidové doložky,“ uvedl Tomáš Smolík z pojišťovny právní ochrany D.A.S.

Turisté i pojišťovny by podle jeho názoru měli počítat s tím, že lidé na dovolené mohou být hospitalizováni s covidem. V závislosti na tom, v jakém barevném stupni na mapě cestovatele #COVID19 se podle ministerstev zahraničí a zdravotnictví země nachází, jsou pojišťovny ochotné do smluv zapracovávat i krytí komplikací s případnou nákazou covidem. Jedná se například o zrušení zájezdu, náklady za nařízenou karanténu či potřebnou hospitalizaci, nechtěné prodloužení pobytu či nutné přeobjednání zpátečního letu.

„To vše se ale dá od pojišťoven očekávat spíše u pojištění do zemí s nižším stupněm rizika, u zemí na semaforu označených tmavšími barvami bude pojistné určitě vyšší, nebo takové pojištění vůbec nebude možné sjednat,“ dodal Smolík. V každém případě se vyplatí covidové doložky si ohlídat. Jsou sice běžně dostupné, ale nejsou automatickou součástí všech cestovních připojištění.

Ani covidové doložky však nepokryjí vše, především pak náklady, které nejsou spojeny s podezřením na nákazu covidem. „To znamená, že pokud si potřebujete udělat test před vstupem do muzea, galerie nebo jiné památky či atrakce, pojišťovna za tento náklad neodpovídá a pojištěný si ho musí uhradit sám,“ upozornil Smolík.

Pojištění na cestách autem

Mnozí Češi vyrážejí na zahraniční dovolené - především do okolních zemí či za mořem do Chorvatska - vlastním autem. Kromě přípravy vozu na dlouhou cestu i kontroly všech potřebných dokumentů by mělo být pro každého samozřejmostí sjednání kvalitního pojištění. Platí to především pro havarijní pojistku, povinné ručení sjednané v ČR platí i v cizině (většinou po celé EU i v dalších zemích podle konkrétního pojištění a státy, ve kterých platí, jsou vždy uvedeny v zelené kartě).

„U havarijního pojištění už není pokrytí po celé EU a sousedních státech samozřejmostí. Pokud tedy v cílové destinaci vaše havarijní pojištění neplatí, je praktické se na cestu připojistit pomocí krátkodobého pojištění na dobu vaší cesty,” doporučil Smolík.

Pojišťovací tipy na zahraniční dovolené

Neváhejte investovat do covidových doložek – dobrá pojistka vám zaplatí náklady za komplikace k covidem v zahraničí. Nepřehlížejte pojistku na storno zájezdu či letenky – i ti, co tuto možnost dosud nevyužili, by měli počítat s tím, že nutnost zrušení zájezdu či letu je letos kvůli pandemii pravděpodobnější než kdy jindy. Pojišťovna pak díky této doložce může pojištěním zaplatit část storno poplatků za dopravu, případně i ubytování. Pohlídejte si podmínky ze strany ČR i ze strany vybrané destinace – pravidla se v jednotlivých zemích liší, a to ovlivňuje i covidové doložky, které jsou pro konkrétní cestující výhodné. Vždy dodržujte nařízení a požadavky zemí, do kterých cestujete – jejich porušení může být důvodem k nepokrytí nákladů, které si před cestou smluvíte, případně budete muset uhradit pokuty, která vám pojištění samozřejmě také nepokryje. V případě cesty autem se ujistěte, že máte platné havarijní pojištění po celou dobu cesty a krytí se týká i zemí, kam míříte – v opačném případě si sjednejte krátkodobé pojištění. Do připojištění zavazadel v letadle investujte jen výjimečně – a to v případě, že je hodnota zavazadla vyšší než 32 000 korun nebo ho potřebujete mít pojištěné i mimo letiště. Zdroj: pojišťovna právní ochrany D.A.S.

V případě povinného ručení odborníci také doporučují uvažovat při cestě do zahraničí o navýšení finančních limitů pro různé pojistné situace.

Součástí cestovního pojištění, povinného ručení a havarijního pojištění jsou i služby asistenční společnosti. Jejich rozsah se však u jednotlivých pojistitelů může lišit. Ne každé pojištění pokrývá například odtah vozidla z cizí země, což přitom může vyjít na desítky tisíc korun. Vyplatí se proto jejich rozsah ještě před cestou prostudovat a případně si připlatit za širší asistenční služby.

Pojištění na cestách letadlem

Mnozí cestovatelé se v loňském roce dostali do situací, kdy jim z důvodů souvisejících s koronavirovou pandemií letecké společnosti zrušily již zakoupené lety. Dalším rizikem, se kterým se můžete při cestách letadlem setkat, je poškození, zpoždění či ztráta zavazadel.

Pokud je váš let zrušen, můžete požádat o vrácení ceny letenky či co nejbližší přesměrování letu do cílové destinace. Zároveň máte právo na zajištění stravy po dobu čekání, v případě přesměrování letu na další den také na ubytování a transfer na hotel.

Pokud cestujete s cestovní kanceláří, řešení komplikací je na v závislosti na sjednaném pojištění na ní. Cestujete-li ale tzv. na vlastní pěst, důkladně si prostudujte pravidla letecké společnosti a řiďte se jejími pokyny. Některé již u samotného nákupu letenky nabízejí připojištění storna, které vám situaci o něco usnadní. Nicméně tato pravidla platí primárně v Evropské unii, resp. vždy při odletu z ní, ale pokud přilétáte do EU ze třetí země, situace může být složitější, je potřeba, aby takový let byl provozován tzv. dopravcem Společenství.

Pokud dojde k poškození vašich zavazadel, je nutné situaci řešit hned na letišti u přepážky reklamace zavazadel, kde dostanete protokol o poškození zavazadla (PIR protokol), Ten vám bude sloužit jako důkaz, že chyba nastala na straně přepravce.

Samotný PIR protokol, ale nestačí, následně ještě musíte uplatnit nárok na náhradu škody u leteckého dopravce, a to do sedmi dnů od převzetí zavazadla, a to prostřednictvím vyplnění reklamačního formuláře na webových stránkách dopravce.

Pokud se vaše zavazadla zpozdí, opět situaci řešte u přepážky reklamací. Zde vyplníte formulář a uvedete adresu, na které se budete v následujících dnech vyskytovat. Budete-li si muset v důsledku zpoždění zavazadla koupit věci prvotní potřeby (například hygienické pomůcky či oblečení), uschovejte si účtenky a nejpozději do 21 dnů od převzetí zavazadla je pošlete dopravci s kopií PIR protokolu, aby vám je mohl uhradit. Pokud se zavazadlo nenajde do 21 dnů od nahlášení zpoždění, považuje se za ztracené a máte právo na finanční kompenzaci.