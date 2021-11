Domácí mazlíčci jsou drahý špás. S náklady na veterinu může pomoci pojištění

Například ČSOB Pojišťovna pojistí psy i kočky od osmi týdnů věku. Maximální vstupní věk je u malých plemen psů deset let, u středních plemen osm let a u velkých šest let. U koček je maximální věk při vstupu osm let. ČPP pojistí psa ve věku od tří měsíců do osmi let. U pojišťovny Halali je minimální vstupní věk pět měsíců a maximální pak osm let. U Generali ČP mají podmínku podle hmotnosti zvířete, pes do 40 kilogramů musí být mladší než osm let, pes nad 40 kilogramů pak mladší než čtyři roky a kočka musí být mladší než osm let. Na druhou stranu pojišťovna Colonnade věk ani hmotnost mazlíčka nezohledňuje.