Do penze dřív i s předdůchodem, musíte však naspořit statisíce

Lidí odcházejících do důchodu dříve, než dosáhnou věku potřebného pro řádný důchod, neustále přibývá. Například ke konci prvního čtvrtletí letošního roku bylo v předčasném důchodu téměř 646 tisíc lidí, což představuje více než čtvrtinu z celkového počtu starobních důchodců.

Do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve pět let před dosažením důchodového věku, zároveň ale ne dříve než v šedesáti letech. Výraznou nevýhodou je však trvalé krácení penze. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) byla v loňském roce průměrná výše předčasného důchodu 12 263 korun. Lidé tak měli v průměru o 1205 korun měsíčně méně než ti, kteří nastoupili do důchodu v řádném termínu.