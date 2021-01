Dlužníci mohou využít chráněný účet

Chráněný účet může podle Asociace věřitelů dlužníkům pomoci, aniž by byla poškozena práva věřitelů. „Díky němu by dlužníci v budoucnu mohli bez problémů disponovat s příjmem, který jim po srážkách zůstane, což je nyní mnohdy problém,“ uvedl už dříve prezident asociace Pavel Staněk.

Podle něj by se také mělo snížit riziko, že si dlužník bude půjčovat u lichvářů a pracovat takzvaně načerno.

Do konce února jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, pak by to měl být znovu dvojnásobek.