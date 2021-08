Co vás čeká v práci po návratu z dovolené

Dané ochranné opatření sice řadu kroků upravuje, zároveň však nechává na zaměstnavatelích, jak budou postupovat. Pochopitelně by měl mít každý zaměstnavatel pro tyto případy nastavena jednotná pravidla a pokynem nebo vnitřním předpisem určit, jakým způsobem a které odpovědné osobě se výše uvedené případy budou hlásit. Dále pak, kterému zaměstnanci se bude předkládat na kontrolu výsledek testu, či to, kdo bude rozhodovat o tom, zda zaměstnanec bude vpuštěn na pracoviště s respirátorem po návratu ze země se středním nebo nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 i před výsledkem testu, nebo zda se bude čekat až na výsledek.

S podmínkami, za jakých umožňují navrátilcům z dovolené přístup do práce, redakci seznámil ředitel společnosti Fidoo Petr Herzmann: „Pokud je test negativní, nastupuje zaměstnanec do kanceláře a v následujících pěti dnech musí povinně absolvovat každý den samotest ze slin. Pokud by byl některý ze samotestů pozitivní, musí zaměstnanec na kontrolní PCR test, a pokud znovu vyjde pozitivní, nastupuje do karantény.“

„Přestože již není testování ve firmách povinné, provádíme náhodné testování samotesty ze slin, a to u těch kolegů, kteří ještě nemají po druhé dávce očkování. Pokud se někdo z našich kolegů vrátí z dovolené, tak projde interním antigenním testem ze slin a pokračuje ve své práci. V případě, že by byl pozitivní, tak by šel do domácí karantény, a pokud bude v pořádku, tak by pracoval z domova,“ uvedl Tomáš Nejeschleba, ředitel společnosti Enigoo.