Co se má změnit v penzích: výchovné, základní důchod či státní fond

Jde hlavně o myšlenku rozdělení státního penzijního pilíře na základní část, která by byla stejná pro všechny, odpovídala určitému procentu průměrné mzdy a platila se z daní, a zásluhovou část, jež má odrážet výši výdělků a odpracovanou dobu, přičemž hradit by se měla z odvodů.

Zástupci nynější koalice bývalé ministryni práce vyčítali hlavně to, že nepřišla s konkrétními návrhy finančního krytí reformy. Ty však v programovém prohlášení ani jinde nezmiňuje ani současná vláda, která se navíc chystá ozdravovat veřejné finance pomocí masivních škrtů.

Vedle toho také plánuje snížení sociálního pojištění o dva procentní body firmám, což by znamenalo citelný výpadek příjmů v důchodovém systému, resp. v celém státním rozpočtu.

„Příspěvek za každé vychované dítě 500 korun měsíčně bude náležet i současným příjemkyním důchodů. Přijatou změnu nejprve necháme vstoupit v účinnost, po nějakém čase vyhodnotíme a potom navrhneme další úpravy souběžně s celkovým jiným výpočtem důchodů, který by měl být přijat v souvislosti se zavedením základního důchodu,“ uvedla Davidová.

„Základní důchod by měl být kolem 10 tisíc až 10,5 tisíce korun. Konkrétní částka bude pečlivě vážena i s ohledem na bilanci důchodového pojištění. Předpoklad je takový, že tato změna nebude součástí prvních přijatých úprav v důchodovém pojištění, ačkoliv příprava započne hned, ale s výhledem do dvou až tří let,“ doplnila Davidová.

Základní složka důchodu má podle programového prohlášení „reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří a finanční možnosti státu“. Důchodový systém je v ČR založen zejména na státním průběžném pilíři, a to do budoucna není podle vládní koalice udržitelné.

„Zřízení dalšího pilíře (státního fondu) bude ještě hodně diskutováno, pohled a názory na to, o jaký pilíř se bude jednat, se různí, takže tady nás čeká ještě velká diskuse,“ uvedla Davidová.

V rámci reformy se má zavést také dobrovolný společný vyměřovací základ manželů. I tímto tématem se zabývaly už předchozí důchodové komise. Jde o opatření, které by v zásadě srovnalo rozdílnou výši důchodů u mužů a žen v rámci rodiny tak, aby se jejich společné výdělky, které sdílejí v rámci společné domácnosti, promítly do jejich důchodů v podstatě stejně.

„Pokud budeme vycházet z celorepublikového průměru, kdy ženy berou zhruba o 20 procent menší důchod než muži, pak by tato úprava znamenala, že ženy si polepší a muži v daném svazku naopak pohorší. Nicméně v konkrétních rodinách by tomu mohlo být naopak. Dobré přitom je, že v některých případech by i dohromady měli o něco málo více,“ upozornila Davidová.