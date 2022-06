Chceme bydlet ve vlastním. Počkáme a uskromníme se, říkají mladí Češi

Pořídit si vlastní bydlení je snem mnoha Čechů, především pak mladých do 36 let, kteří v tom vidí důležitý krok k osamostatnění. Současné podmínky na nemovitostním i hypotečním trhu jim však do karet příliš nehrají. Od svých představ však neupouštějí, a to i za cenu delšího čekání či slevení z původních nároků.