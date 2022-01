Češi už plánují letní dovolené, každý pátý ji pořídí do konce února

V posledních dvou letech dostalo cestování tzv. na frak. Různá omezení a opatření jednotlivých zemí v důsledku pandemie koronaviru mnoha lidem chuť do cestování za hranice Česka vzala. Letos snad bude situace opačná, pětina lidí chce pořídit dovolenou v rámci First Minute do konce února, desetina tak učinila na konci loňského roku.