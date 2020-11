Bydlení ve vlastním je prioritou, kvůli pandemii je ale těžší ho získat

Ovšem dvě třetiny z těch, kteří si vlastní byt nebo dům teprve chtějí pořizovat, mají strach, že kvůli koronakrizi to pro ně bude ještě složitější než dříve. Pesimističtí jsou v tomto ohledu především Jihočeši, tyto obavy sdílí dokonce čtyři pětiny z nich. Naopak v Olomouckém kraji je to pouze 37 procent lidí.

Každý dvacátý respondent už musel koupi odložit, na Pardubicku dokonce každý desátý. Dalších osm procent respondentů napříč ČR uvedlo, že nebudou vůbec schopni na vlastní bydlení šetřit, ve Zlínském kraji je to dokonce 17 procent.

Navzdory nepříznivé ekonomické situaci ale zatím o snížení nájmu své pronajímatele požádalo pouhých šest procent respondentů napříč republikou. Nejvíc nájemců, třetina z nich, se pokusilo jeho výši usmlouvat v Karlovarském kraji. Všichni zdejší respondenti navíc uvedli, že majitel na jejich návrh přistoupil. Přísní naopak byli pronajímatelé v Praze, kteří vyšli vstříc pouze polovině žádostí, a to navíc jen částečně.

Lidé se nyní více pouštějí do úprav bydlení

Na poptávku Čechů po bytech a domech budou mít vliv i změny v jejich pracovním životě. Zhruba každý čtvrtý v současnosti pracuje minimálně částečně z domova, v Praze jsou to dokonce dvě pětiny lidí.

„Dá se očekávat, že se změny postupně propíšou nejen do trhu s kancelářskými prostory, ale právě i do poptávky po rezidenčním bydlení, protože lidé už nebudou tak vázaní každodenním dojížděním do práce,“ uvedl Marek Bečička z GI.