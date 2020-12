Banky snižují odhadní ceny nemovitostí

Pro případ poklesu cen realit nyní banky žadatelům hodnotí nemovitosti na výrazněji nižší částky, upozornila finanční specialistka Veronika Hegrová z portálu Hyponamiru.cz. Jak dále dodala, zájemcům o vlastní bydlení to může zkomplikovat cestu k úspěšnému schválení hypotéky.

Banky reagují na to, že ekonomická nejistota a konec splátkového moratoria zvýšily riziko nárůstu počtu nesplacených hypoték. Řada finančních a realitních expertů navíc již dlouho varuje, že ceny nemovitostí jsou u nás velmi nadhodnocené. Česká národní banka (ČNB) teď toto nadhodnocení odhaduje v průměru na 17 procent, ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů jde ale až o 25 procent.

Podle provozního ředitele Century 21 Tomáše Jelínka starší byty v dobrém stavu zdražují celorepublikově v průměru zhruba o desetinu, ve velkých městech je to však více.

Obavy bank ale mohou v následujících měsících dostupnost vlastního bydlení podle Hegrové dál zhoršit. Češi si totiž budou muset na koupi vyhlédnuté nemovitosti připravit ještě více vlastních peněz. V případě nízké odhadní ceny nemovitosti je možné nabídnout bance do zástavy i jinou vhodnou nemovitost.

V současné době banky poskytují hypotéky do výše 90 procent hodnoty zastavované nemovitosti. Mnohem častěji jsou ale sjednávány 80procentní hypotéky, což znamená, že si kupující musí zbývajících 20 procent z hodnoty nemovitosti přidat z vlastních úspor.

„Například u nemovitosti za čtyři miliony korun půjde o částku 800 tisíc. To ovšem platí pouze za předpokladu, že odhad banky bude stejný jako kupní cena nemovitosti. Pokud by banka ohodnotila nemovitost například pouze na 3,6 milionu korun, musel by si zájemce připravit ještě o 320 tisíc více,“ vypočítala Hegrová.