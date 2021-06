Zisk z kryptoměn se musí danit

Lidé ale často nevědí, že pokud na oblíbeném bitcoinu, ethereu a dalších měnách při prodeji vydělají, je třeba zisk zdanit.

„Daňově to je v kategorii ostatních příjmů. Musíte danit rozdíl mezi tím, za co jste nakoupil a za co prodal. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou po zohlednění poplatků uhrazených směnárně podléhá 15procentnímu zdanění,“ řekl Právu Jaroslav Menčík z advokátní kanceláře Mavericks.

„Z právního hlediska to není měna, ale nehmotná movitá věc. Neprovádíte tedy směnu cizích měn, ale prodáváte věc a daníte to, na čem jste vydělal. Česká národní banka zastává názor, že kryptoměny nejsou ani klasické peníze, ani elektronické peníze, ani investiční nástroj,“ dodal Menčík.

Jak se určí cena?

Narozdíl od akcií, u nichž platí, že pokud je prodáte tři roky po nákupu, daň platit nemusíte, je u kryptoměn vždy nutné daň uhradit. Ne všude je tomu přitom stejně. „V Německu je to daněno daní z příjmů, ale po jednom roce držení se při prodeji danit nemusí,“ uvedl Menčík.

Pokud kryptoměnu prodáváte, jde o to, z čeho se daň vypočítá. „V praxi se řeší, co je vlastně nabývací cena. Kdybyste před rokem koupil jeden bitcoin a pak ho prodal, tak je to jasné. Kdybyste ale nakupoval, tak jak to dělá řada lidí, třeba každý týden po částech a naakumuloval jeden bitcoin, pak při prodeji není jasné, jaká byla nabývací cena nebo jakou část bitcoinu zrovna prodáváte,“ vysvětlil Tomáš Ditrych z Mavericks.

Pro daňové účely se potom uvádí buď aritmetický průměr nabývacích cen, nebo se použije metoda FIFO (z anglického first in, first out), kdy se daní rozdíl mezi cenou při prvním nákupu a cenou při prodeji.