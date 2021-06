Zemědělské škody po tornádu dosáhly 1,5 miliardy korun, oznámilo ministerstvo

Zemědělské škody, které způsobilo v Česku v noci ze čtvrtku na pátek tornádo, činí 1,5 miliardy korun. Jako předběžný odhad to uvedlo ministerstvo zemědělství v návrhu pomoci zemědělcům. Vládě nyní ministerstvo předloží dokument, podle něhož by mohlo zemědělce odškodnit v rámci krizového programu. Podpora by mohla podle předkládací zprávy dosáhnout až 100 procent prokázaných škod.