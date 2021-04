Zelená vlna pokračuje. První jižanský stát USA legalizoval konopí pro rekreační účely

V New Yorku je v tuto chvíli podle listu New York Times povoleno držet až 24 gramů koncentrovaného konopí, například ve formě olejů, a až 85 gramů (tři unce) marihuany pro rekreační účely. Kouřit marihuanu, stejně jako používat a využívat konopné produkty, mohou v New Yorku všichni lidé starší 21 let. Jde o stejný zákonný požadavek, který v USA platí u alkoholu.