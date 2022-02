Zdravotní péči letos škrty neohrozí, tvrdí ministři

„Stávku vyhlašovat nebudeme, poškodilo by to pacienty. Stávkovou pohotovost jsme vyhlásili, abychom upozornili na problém. Ty rezervy ve skutečnosti tak velké nejsou, jsou to celkové objemy finančních prostředků na účtech pojišťoven,“ uvedla v ČT předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Podle ní bude kvůli nižším platbám za státní pojištěnce hospodaření zdravotních pojišťoven deficitní a mohlo by to mít dopad na zdravotní péči.