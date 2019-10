Zázrak v České poště? Propustí sedm tisíc lidí a nikdo to nepozná, tvrdí Hamáček

Ačkoliv Česká pošta plánuje do roku 2025 propustit až sedm tisíc zaměstnanců, na kvalitě, komfortu a dostupnosti služeb to nic nezmění. V pátek dopoledne to po jednání s vedením pošty řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že by chtěl, aby stát v roce 2020 splatil poště dluh 3,3 miliardy korun.