Zastavení dodávek plynu by velmi vážně ohrozilo čtvrtinu firem

„Využíváme zemní plyn jako zdroj tepla pro významnou část výroby. Zastavení dodávek plynu by proto u nás vedlo k velkým problémům. Výrobní procesy lze sice převést na elektřinu, ale vyžadovalo by to vysoké investice a hodně času na realizaci. Zastavení dodávek plynu by tak vedlo k výpadkům výroby, které by ohrozily samotnou existenci naší společnosti,” uvedl.