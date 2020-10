Z Ostravy se nově létá pravidelnou linkou do Varšavy

Z mošnovského letiště poletí LOT do Varšavy v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a sobotu, opačným směrem se pak letouny typu Embraer E-170 vydají v pondělí, středu, čtvrtek, pátek a neděli.

LOT měl leteckou linku zahájit už na jaře, ale kvůli koronaviru se její start zpozdil. Generální ředitel společnosti Letiště Ostrava, která LLJO provozuje, Jaromír Radkovský věří, že nový letecký spoj bude hrát významnou roli v rozvoji regionu při jeho ekonomické obnově po návratu do běžného režimu po ukončení pandemie.

Dodal, že LOT nastavil letový řád linky tak, aby přílet do Varšavy navazoval na odlety do Amsterodamu, Mnichova, Paříže, Curychu, Milána, Ženevy, Osla, Frankfurtu či Düsseldorfu.

Mluvčí LOT Krzysztof Moczulski poznamenal, že cesta z Mošnova do Varšavy trvá zhruba hodinu. „Česká republika je pro nás důležitým trhem a Ostrava jejím druhým letištěm, na které LOT létá. Jsme rádi, že i přes obtížnou epidemiologickou situaci se konečně podařilo spojit region s více než 60 destinacemi,“ připojil.

Pravidelná letecká linka do Varšavy je nyní jedinou, která z LLJO létá. Od konce března by pak měla společnost Ryanair obnovit pravidelnou linku do Londýna. Žádná letadla teď nelétají například ani z Brna.