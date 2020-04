Výstava Expo v Dubaji se zřejmě o rok odloží

Původní termín letošního Expa byl od 20. října 2020 do 10. dubna 2021.

Co čeká účastníky Světové výstavy Expo 2020? Blízký a Střední východ

Vedení BIE zvážilo dopad covid-19 na veřejné zdraví a ekonomiku, vzalo také v úvahu celosvětové omezení cestování. A dospělo k závěru, že nejlepší by bylo výstavu skutečně odložit. Členské státy by se měly k posunu termínu vyjádřit do 29. května.