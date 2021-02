Výrobci z Krkonoš zůstaly lyže na skladě

Lyžařská sezona vypadá už prakticky ztracená. Jak to na vás dopadlo?

Za minulý rok máme propad tržeb zhruba o dvě třetiny. Zasáhla nás už omezení loni na jaře, lidé přišli o oblíbené jarní lyžování. Začátkem roku míváme na veletrzích, třeba v Mnichově, představení nové kolekce. Tam si ji odběratelé prohlédnou a v březnu dělají objednávky na další sezonu.

Přes léto jsme lyže vyrobili, zákazníci měli v říjnu zaplatit a zboží odebrat. Jenže si ho odebrala jen asi pětina prodejců do zavřených obchodů. Něco se do Vánoc prodalo přes e-shopy. Děláme i skialpové lyže a o ty byl zájem. Zbytek nám ale zůstal na skladě.

Podobně to mají i další firmy, budou se snažit prodat zásoby, zřejmě i zlevňovat. Počítáte s tím, že omezíte produkci?

Bohužel, je to tak. My už nemusíme vyrábět na další sezonu, všechno máme vyrobené. Takže novou kolekci rozhodně představovat nebudeme, i když už ji máme. Teď si nikdo na příští sezonu neobjedná, protože jednak mají plné sklady, jednak na tom nejsou dobře finančně. Je to velký problém.

Máte ještě finanční rezervy?

Můžete mít rezervu, ale na jak dlouho? Třicet zaměstnanců, to je dost peněz. Malá firma nemá takové obraty jako firmy velké. Nemyslím, že bychom nepřežili, ale třeba budu muset propouštět. Jenže výroba lyží je specifická, někteří to tady dělají 20 let, umí to řemeslo.

Když takového člověka propustíte, náhradu jen tak z ulice neseženete. Z programů státní pomoci jsme částečně využili Antivirus, můžete nechat lidi doma na 60 procentech mzdy. Jenže oni nechtějí sedět doma za 60 procent, radši půjdou dělat jinam. Takže je sice platím, ale moc práce pro ně nemám. Je to těžká doba, ale ne naší vinou, to mě na tom štve nejvíc.

Část produkce i vyvážíte, jak to nyní vypadá?

Největší odběr jsme mívali ze Švýcarska, Španělska, Itálie, Jižní Koreje, menší také z Polska nebo ze Slovenska. To se také většinou zastavilo. Švýcar nám to odebral, ale napsal, abychom zvážili, zda obnovovat kolekci, takže mu evidentně dost lyží zbylo.

Nyní populární běžky neděláte?

Zatím ne, i když nyní o tom kvůli okolnostem přemýšlím. Do běžek se mi dřív moc nechtělo, to byl segment dobře obsazený konkurentem. Řekl bych, že my jsme lepší ve sjezdových lyžích. I když ta výroba je dost podobná, tak ale rozjet ji včetně vývoje, to je záležitost na roky. Takže na současné vlně popularity běžek se svézt nemůžeme.

Vyrábíte ovšem i letní zboží jako longboardy nebo kiteboardy na vodu. Nezaměříte se víc tímto směrem?