VW chce osamostatnit Lamborghini. A vstoupit s ním na burzu

Volkswagen chce nyní podle zdrojů z Lamborghini udělat nezávislejší divizi, což by usnadnilo případnou primární veřejnou nabídku jejích akcií. „Je to první krok, který poskytuje VW možnost pozdějšího uvedení divize na burzu," uvedl jeden ze zdrojů. Dodal nicméně, že zatím nepadlo žádné oficiální rozhodnutí ohledně prodeje divize. Další zdroj uvedl, že Volkswagen by si v případě uvedení divize na burzu ponechal v Lamborghini kontrolní podíl.