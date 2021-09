Vodafonu klesl zisk o 14 procent

„Uplynulý rok charakterizoval nárůst datového provozu o více než 70 procent, ale také pokles příjmů z roamingu rovněž o zhruba 70 procent. Zároveň jsme investovali do infrastruktury, mimo jiné do rozšíření pokrytí sítí 5G, které dnes dosahuje 35 procent populace, a jde tak o jasně nejrozsáhlejší 5G síť v Česku. Za pět let dosáhly investice Vodafonu do rozvoje a nákupu infrastruktury celkové výše 24 miliard korun,” řekl mluvčí Ondřej Luštinec.