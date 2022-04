Vláda chce snížit spotřební daň na naftu a benzín

Vláda ve středu schválila návrh zákona, který snižuje spotřební daň na naftu a benzín o 1,50 koruny na litr. Po jednání vlády to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Snížená daň by měla platit pro období od 1. června do 30. září 2022. U nafty přitom ministerstvo financí zvažuje, že sníženou daň ponechá natrvalo.