Kamiony čekající na dálnici směřující do Doveru Foto: Frank Augstein, ČTK/AP

Většina českých kamionů se do Štědrého dne z Británie nevrátí

Většina českých kamionů, které uvázly ve Velké Británii po uzavření hranic ze strany Francie, se zřejmě nestihne vrátit do Česka do Štědrého dne. Sdružení autodopravců Česmad Bohemia se pro řidiče snaží vyjednat výjimku z pravidel dob řízení a odpočinku a rovněž ze zákazů jízd, aby se jejich přesun maximálně urychlil. Uvedl to mluvčí Česmadu Martin Felix.