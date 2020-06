V pražské MHD se v létě prodlouží intervaly. A chystá se výluka na metru C

V pražské MHD bude v létě omezen večerní a noční provoz a u autobusů také provoz mimo špičku a o víkendech. Prodlouženy budou intervaly a zrušeny některé linky. Trasu metra C čeká výluka kvůli opravám. Uvedl to Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která pražskou MHD organizuje. Změny se nebudou týkat pouze vlaků zařazených do pražské integrované dopravy (PID).